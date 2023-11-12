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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها

Lebanon 24
12-11-2023 | 13:42
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