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وكيل وزارة الصحة الفلسطيني بغزة: أطباء مستشفيات غزة يعملون في ظل أوضاع صعبة تحت القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
12-11-2023 | 15:07
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