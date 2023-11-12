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مدير منظمة الصحة العالمية: تواصلنا مع العاملين في مستشفى الشفاء في غزة والوضع هناك سيئ وخطير

Lebanon 24
12-11-2023 | 15:18
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