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وزير خارجية إيران: أخبرت نظيري المصري أننا نتوقع فتح مصر معبر رفح لإرسال الماء والدواء والغذاء والوقود لغزة

Lebanon 24
12-11-2023 | 15:34
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