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أخبار عاجلة
وزير خارجية إيران: أخبرت نظيري المصري أننا نتوقع فتح مصر معبر رفح لإرسال الماء والدواء والغذاء والوقود لغزة
Lebanon 24
12-11-2023
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15:34
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