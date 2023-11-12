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"رويترز" عن مسؤول أميركي: أحد أهداف الضربتين الأميركيتين كان منشأة قيادة وتحكم والآخر منشأة تخزين أسلحة

Lebanon 24
12-11-2023 | 17:24
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