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"أكسيوس" عن مصادر مطلعة: بعض المسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله

Lebanon 24
12-11-2023 | 17:26
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