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وزير الدفاع الأميركي: الرئيس بايدن أصدر أمر هجوم اليوم لتوضيح أن أميركا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها

Lebanon 24
12-11-2023 | 17:48
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