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"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان

Lebanon 24
12-11-2023 | 17:51
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