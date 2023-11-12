Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مستشفى كمال عدوان في غزة ل"الجزيرة": تمّ إطفاء المولدات في المستشفى ممّا أدّى لوقف أقسامه عن العمل

Lebanon 24
12-11-2023 | 18:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مستشفى كمال عدوان في غزّة ل"الجزيرة": لا يستطيع أي أحد مغادرة المستشفى للتوجّه جنوباً
lebanon 24
13/11/2023 07:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي لـ"العربي": قد نضطر لوقف العمل في المستشفى خلال ساعات قليلة
lebanon 24
13/11/2023 07:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى العودة لـ"الجزيرة": المستشفى سيتوقف تماما عن العمل مساء غد لنفاد مخزون السولار
lebanon 24
13/11/2023 07:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء في غزة ل"الجزيرة": قصف عنيف في محيط المستشفى
lebanon 24
13/11/2023 07:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:36 | 2023-11-13
00:25 | 2023-11-13
00:12 | 2023-11-13
00:04 | 2023-11-13
23:55 | 2023-11-12
23:48 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24