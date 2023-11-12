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طائرات مروحية أميركية تحركت من قاعدة كونيكو بعد القصف بأقل من 10 دقائق ما يرجح أن تكون نقلت جرحى

Lebanon 24
12-11-2023 | 19:19
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