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الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية بعد اعتقال 7 فلسطينيين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-11-2023 | 01:11
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