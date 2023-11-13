Advertisement

أخبار عاجلة

قصف إسرائيلي يستهدف محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2023 | 01:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي يستهدف محيط مزرعة وادي خنسا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
13/11/2023 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوبي لبنان
lebanon 24
13/11/2023 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي في محيط منطقة "الحمامص" قرب مستعمرة "المطلة" في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وعند أطراف الخيام
lebanon 24
13/11/2023 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إستهداف موقعيّ الجرداح وبركة ريشا الإسرائيليين قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان بالصواريخ (الجزيرة)
lebanon 24
13/11/2023 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:02 | 2023-11-13
03:53 | 2023-11-13
03:48 | 2023-11-13
03:38 | 2023-11-13
03:13 | 2023-11-13
03:09 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24