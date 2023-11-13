Advertisement

أخبار عاجلة

تعرض المنطقة الواقعة بين شيحين وام التوت والضهيرة في القطاع الغربي لقصف مدفعي مركز من مرابض العدو في الداخل المحتل

Lebanon 24
13-11-2023 | 02:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق 3 قذائف من القطاع الغربي على مواقع العدوّ الإسرائيليّ في عرب العرامشة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة
lebanon 24
13/11/2023 11:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسين تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/11/2023 11:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة منزل جراء القصف الإسرائيلي على شيحين في القطاع الغربي (الوكالة الوطنية للإعلام)
lebanon 24
13/11/2023 11:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المربعات الحرجية بين بارين وشيحين والجبين تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
13/11/2023 11:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:02 | 2023-11-13
03:53 | 2023-11-13
03:48 | 2023-11-13
03:38 | 2023-11-13
03:13 | 2023-11-13
03:09 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24