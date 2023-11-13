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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندعو لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة وكسر الحصار المفروض على القطاع

Lebanon 24
13-11-2023 | 02:45
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