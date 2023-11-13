Advertisement

أخبار عاجلة

سرايا القدس: استهدفنا موقعي "كيسوفيم" و"مارس" العسكريين برشقات صاروخية مركزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس تقصف مستوطنات "نيريم" و "العين الثالثة" و "صوفا" و "نير إسحاق" برشقات صاروخية مركزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/11/2023 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاسعة البهاء".. "سرايا القدس" تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة
lebanon 24
13/11/2023 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تمركزا عسكريا في مستوطنة "نيريم" وموقع "العين الثالثة" برشقات صاروخية مركزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/11/2023 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا "القدس" تقصف مجمع أفشلوم برشقة صاروخية (الميادين)
lebanon 24
13/11/2023 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:02 | 2023-11-13
03:53 | 2023-11-13
03:48 | 2023-11-13
03:38 | 2023-11-13
03:13 | 2023-11-13
03:09 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24