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تحضيرات لإخلاء مستشفى القدس في غزة من المرضى والجرحى والكوادر الطبية وآليات إسرائيلية تتمركز في محيط المستشفى

Lebanon 24
13-11-2023 | 04:22
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