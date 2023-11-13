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المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء لا يمكنها التحرك من منازلها
Lebanon 24
13-11-2023
|
04:31
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