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وزير الخارجية البريطاني المكلف ديفيد كاميرون: نواجه مجموعة صعبة من التحديات الدولية من بينها أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-11-2023 | 05:35
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