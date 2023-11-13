Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في منزله في البترون

Lebanon 24
13-11-2023 | 05:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سيلتقي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ضمن جولته على القيادات السياسية (أمي تي في)
lebanon 24
13/11/2023 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: أنهيت امس جولة تشاورية وضعنا لها معايير معيّنة مع الجهات التي نريد لقاءها على ان يتمّ استكمالها ومتابعتها مع من يلزم
lebanon 24
13/11/2023 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى بنشعي للقاء رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية
lebanon 24
13/11/2023 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يجتمع بنواب كتلة الإعتدال الوطني في هذه الأثناء
lebanon 24
13/11/2023 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2023-11-13
07:10 | 2023-11-13
06:32 | 2023-11-13
06:19 | 2023-11-13
06:00 | 2023-11-13
05:59 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24