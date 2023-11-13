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العدو يستهدف في هذه اللحظات الأطراف الشرقية بلدة حولا بعدد من القذائف

Lebanon 24
13-11-2023 | 07:18
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