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الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية: اجلاء شهيدين كانا قد ارتقيا نتيجة القصف الصهيوني على خراج البلدة

Lebanon 24
13-11-2023 | 07:50
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