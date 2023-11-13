رئيس مجلس إدارة "شبكة الميادين" غسان بن جدو عقب القرار "الإسرائيلي" بحظر الشبكة في فلسطين المحتلة: نحن الميادين لم نخفِ يوماً خيارنا الحاضن فلسطين القضية والمدافع عن شعب فلسطين الكرامة والعاشق مقدسات فلسطين

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