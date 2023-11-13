Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين وهذا ما نعتبره لعبا بالنار

Lebanon 24
13-11-2023 | 09:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين حماية المدنيين ومنع توسيع نطاق الحرب.. هذا ما ناقشه بايدن وسلطان عمان
lebanon 24
13/11/2023 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: هناك تقدم في معالجة بعض المخاوف المتعلقة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات لكن الطريق لا يزال طويلا (الجزيرة)
lebanon 24
13/11/2023 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: يجب أن تكون هناك قوة موثوقة يمكنها إذا لزم الأمر الدخول إلى غزة لمنع تهديدات المسلحين
lebanon 24
13/11/2023 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
13/11/2023 19:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2023-11-13
12:22 | 2023-11-13
12:21 | 2023-11-13
12:19 | 2023-11-13
12:18 | 2023-11-13
11:51 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24