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وزير الخارجية الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا

Lebanon 24
13-11-2023 | 10:16
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