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الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 10:41
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