24
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ماكنزي لـ"الشرق": أميركا توجه رسائل لإيران لعدم توسيع دائرة الحرب
Lebanon 24
13-11-2023
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة
13/11/2023 21:51:11
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم تحذيرها "حزب الله"... لماذا لا تُريد أميركا توسيع رقعة الحرب؟
Lebanon 24
رغم تحذيرها "حزب الله"... لماذا لا تُريد أميركا توسيع رقعة الحرب؟
13/11/2023 21:51:11
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكنزي لـ"الشرق": هجمات الحوثيين على إسرائيل فشلت وسيتوقفون قريبا
Lebanon 24
ماكنزي لـ"الشرق": هجمات الحوثيين على إسرائيل فشلت وسيتوقفون قريبا
13/11/2023 21:51:11
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في "حماس" لـ"الشرق": نتنياهو يستخدم ملف الأسرى مبررا لمواصلة الحرب
Lebanon 24
قيادي في "حماس" لـ"الشرق": نتنياهو يستخدم ملف الأسرى مبررا لمواصلة الحرب
13/11/2023 21:51:11
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا الطقس سيتغير: استعدوا للأمطار الطوفانية.. وسلسلة منخفضات نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا الطقس سيتغير: استعدوا للأمطار الطوفانية.. وسلسلة منخفضات نحو لبنان في هذا الموعد
01:45 | 2023-11-13
13/11/2023 01:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
07:15 | 2023-11-13
13/11/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
08:20 | 2023-11-13
13/11/2023 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو: قواتنا مستعدة عند الجبهة مع لبنان
Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو: قواتنا مستعدة عند الجبهة مع لبنان
13:08 | 2023-11-13
13/11/2023 01:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
12:02 | 2023-11-13
13/11/2023 12:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:50 | 2023-11-13
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على مخزن أسلحة وسترات ناسفة بنفق لـ"حماس" قرب مستشفى الرنتيسي (العربية)
14:39 | 2023-11-13
بايدن: هناك جهود لاستغلال الهدنة في غزة للتعامل مع الإفراج عن المحتجزين ويجري التفاوض مع قطر في هذا الشأن
14:36 | 2023-11-13
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين ومنطقة اللبونة (الميادين)
14:29 | 2023-11-13
بايدن: يجب حماية المستشفيات في وقت الحروب (الشرق)
14:26 | 2023-11-13
الأونروا لـ"الحدث": نحتاج لهدنة طويلة لتقييم الاحتياجات في قطاع غزة
14:24 | 2023-11-13
أبو عبيدة: الهدنة للإفراج عن عدد من محتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
13/11/2023 21:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24