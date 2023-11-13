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البيت الأبيض: من حق إسرائيل استهداف قيادة "حماس" لكن عليها الانتباه للخسائر في صفوف المدنيين خاصة بالمستشفيات

Lebanon 24
13-11-2023 | 12:37
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