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وسائل إعلام إسرائيلية: تم اجراء اكثر من 260 عملية إخلاء عبر الجو و البر لقتلى و إصابات في الجيش منذ بدء المعركة البرية في غزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 12:54
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