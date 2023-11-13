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أخبار عاجلة
الشرطة الإسرائيلية: نقوم بإجراء عمليات مسح مكثفة من أجل تحديد مواقع سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب (سكاي نيوز)
Lebanon 24
13-11-2023
|
13:14
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