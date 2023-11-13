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انفجارات هائلة تهز مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط إسرائيل

Lebanon 24
13-11-2023 | 13:38
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المصدر: رصد "لبنان 24"
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انفجارات

إسرائيل

تل أبيب

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