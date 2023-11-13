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انتشال 31 قتيلا وتدمير 12 منزلا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة في جباليا (التلفزيون الرسمي الفلسطيني)

Lebanon 24
13-11-2023 | 14:01
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