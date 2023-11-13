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أبو عبيدة: تمكّن مجاهدونا خلال الساعات الـ 48 الأخيرة من تدمير 20 آلية للجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
13-11-2023
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14:16
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