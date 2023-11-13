ابو عبيدة: العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24