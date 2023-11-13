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الأمم المتحدة: عدد ضحايا غزة يفوق عدد من قُتلوا في أوكرانيا بـ18 شهراً (الشرق)

Lebanon 24
13-11-2023 | 16:47
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