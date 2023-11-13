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الفصائل الفلسطينية: نرفض ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي الذي قدم رواية كاذبة وركيكة

Lebanon 24
13-11-2023 | 17:01
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