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بلينكن في رسالة للعاملين في الخارجية الأميركية: يجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة

Lebanon 24
13-11-2023 | 18:03
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