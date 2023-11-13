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المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة ل"الجزيرة": المستشفيات ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة إذا لم تدخل المساعدات

Lebanon 24
13-11-2023 | 18:22
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