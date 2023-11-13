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الرئيس الإندونيسي: أناشد الولايات المتحدة بفعل المزيد لإنجاز الواجب الإنساني بوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 18:32
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