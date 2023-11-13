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واشنطن بوست: الاقتراب من اتفاق سيسمح بالإفراج عن معظم النساء والأطفال المحتجزين لدى حماس
Lebanon 24
13-11-2023
|
23:03
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