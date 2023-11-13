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التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصا على السلامة العامة

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:27
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