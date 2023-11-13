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الشرطة الأميركية تعتقل متظاهرين اعتصموا في مبنى فيدرالي بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا للمطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:37
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