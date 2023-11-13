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"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 46 منذ بدء العملية البرية في غزة

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:59
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