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طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-11-2023 | 01:16
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