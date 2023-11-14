Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: طائرتان قطريتان تتوجهان إلى العريش المصرية تحملان مستشفى ميدانيا ومساعدات طبية وغذائية لدعم الفلسطينيين في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 02:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: إرسال طائرتين إلى مدينة العريش المصرية تحملان مساعدات مخصصة لدعم الفلسطينيين في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/11/2023 10:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: طائرة مساعدات مخصصة لدعم الفلسطينيين في غزة تتوجه إلى مدينة العريش
lebanon 24
14/11/2023 10:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحصار الإسرائيلي على مستشفى الشفاء واستهداف المراكز الطبية في غزة جريمة وقحة (الجزيرة)
lebanon 24
14/11/2023 10:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الليبية: ندين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/11/2023 10:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:45 | 2023-11-14
03:34 | 2023-11-14
03:10 | 2023-11-14
03:06 | 2023-11-14
02:46 | 2023-11-14
02:38 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24