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العربية: بدء دفن نحو 170 جثة كانت أمام مستشفى الشفاء في مقبرة جماعية بغزة

Lebanon 24
14-11-2023 | 03:34
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