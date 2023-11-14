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الحكومة الفرنسية: ندعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة يجب أن تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 03:45
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