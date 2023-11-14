Advertisement

أخبار عاجلة

الوزير بيرم عن موقف حزب الله من التمديد لقائد الجيش: لم يطرح علينا هذا الموضوع بعد و"كل شي بوقتو" (lbci)

Lebanon 24
14-11-2023 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يتريّث في إعلانه.. ما موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش؟
lebanon 24
14/11/2023 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمران يدفعان "حزب الله" للسير بالتمديد لقائد الجيش
lebanon 24
14/11/2023 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله و"التيار" متفقان من جديد ... والهدف منع التمديد لقائد الجيش
lebanon 24
14/11/2023 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: قصة التمديد لقائد الجيش سياسية كي يبقى خيارا قائما في الموضوع الرئاسي وأحدهم قال لي انها "نكاية فيي"
lebanon 24
14/11/2023 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:50 | 2023-11-14
05:49 | 2023-11-14
05:40 | 2023-11-14
05:39 | 2023-11-14
05:38 | 2023-11-14
05:37 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24