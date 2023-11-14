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سقوط صواريخ عدة في عسقلان في آخر دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 04:53
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