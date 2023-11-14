Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: قررنا دفن جثامين الشهداء بمجمع الشفاء الطبي في مقبرة جماعية

Lebanon 24
14-11-2023 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الصحة في غزة: بدأنا بالفعل عملية دفن جثامين أكثر من 100 شهيد في مجمع الشفاء الطبي (الجزيرة)
lebanon 24
14/11/2023 18:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة: استهداف ساحة مجمع الشفاء الطبي أمر خطير للغاية
lebanon 24
14/11/2023 18:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ"الحدث": 32 مريضا ومصابا توفوا داخل مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأوكسجين
lebanon 24
14/11/2023 18:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: الطواقم الطبية لا تستطيع إنقاذ من يحتاجون إلى جراحات وسيترتب على ذلك فقدان مزيد من المصابين
lebanon 24
14/11/2023 18:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2023-11-14
10:47 | 2023-11-14
10:21 | 2023-11-14
10:19 | 2023-11-14
10:07 | 2023-11-14
10:07 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24