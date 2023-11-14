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مسيّرة معادية إستهدفت منزلا خاليا في أطراف بلدة بليدا ومحيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لبلدة ميس_الجبل

Lebanon 24
14-11-2023 | 05:35
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